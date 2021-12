CurieuzeNeuzen presenteert resultaten burgeronderzoek: "Wees een luie tuinier!"

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben de resultaten gepresenteerd van CurieuzeNeuzen, het grote burgeronderzoek naar hitte en droogte in Vlaanderen. Als tuiniers hebben we zelf behoorlijk veel in de hand, besluiten de wetenschappers.

Het CurieuzeNeuzen-project werd opgezet om te onderzoeken hoe weersomstandigheden als droogte, hitte en zware regenval impact hebben op onze directe leefomgeving. Dat gebeurde met 'gazondolken' die in de bodem temperatuur- en vochtdata meten. Van 3 april tot en met 2 oktober plaatsten 3.539 mensen een gazondolk in hun tuin. Er kwamen ook meetpunten op speelplaatsen, in parken en natuurgebieden, op akkers en op bedrijfsterreinen.

Alle meetpunten samen waren goed voor 53 vierkante kilometer grondgebied in Vlaanderen. De onderzoekers kregen elke 15 minuten een update, net zoals de deelnemers die de situatie in hun tuin live konden opvolgen. De data van de gazondolken en de resultaten van de bodemstaalanalyse werden gecombineerd met aanvullende weerdata van het KMI, satellietgegevens en kaarten.

Tuininrichting

Uit de analyse van de gegevens blijkt dat we zelf behoorlijk veel in de hand hebben. De inrichting en het onderhoud van onze tuin blijken belangrijke factoren voor een aangenaam tuinklimaat. De onderzoekers formuleerden tips die je als tuinier zelf kan ondernemen. Zo vervangen we best zoveel mogelijk verharde oppervlakken door groen, wat voor verkoeling en waterabsorptie zorgt. Hagen of struiken zijn ook betere afbakeningen dan stenen muren of betonplaten, omdat die meer hitte opnemen. Bomen kunnen dan weer ingezet worden als natuurlijke parasols, omdat ze verkoeling bieden en water vasthouden in hun bladerdek.

Een belangrijk besluit voor tuiniers is dat lui zijn opbrengt: langer gras beschermt tegen uitdroging en zorgt voor meer verkoeling. Het afgereden gras laten liggen is ook een goede zaak, omdat dat zorgt voor extra koolstof in de bodem en een grotere waterabsorptiecapaciteit.

Regenspons

Dat tuinen onmisbaar zijn als regensponsen, bleek tijdens de natte zomer van dit jaar. Tuinen werken bovendien als spons voor hun hele omgeving: in steden kregen tuinen tot 10 procent meer water te verwerken.

In 2022 wordt het onderzoeksproject hernomen met 3.000 gazondolken. Onderzoekers willen antwoord op een reeks onbeantwoorde vragen. Mogelijk legt het onderzoek op dat moment langere droogteperiodes vast die we dit jaar hebben gemist, of kan er bij een tweede natte zomer in nog meer detail gekeken worden naar de manier waarop onze tuinen regen absorberen. De deelnemers ontvangen in het voorjaar een verbeterde gazondolk met nieuwe software.