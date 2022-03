CurieuzenAir: luchtkwaliteit in Brussel beter dan verwacht, maar grote verschillen

Brussels GewestDe luchtkwaliteit in het Brusselse gewest is algemeen beschouwd beter dan verwacht, maar in het centrum van de hoofdstad en in de buurt van grote verkeersassen worden nog altijd normen overschreden. Dat blijkt vrijdag uit de resultaten van het burgeronderzoek CurieuzenAir van onder meer de Universiteit Antwerpen, stadsbeweging BRAL, de Université Libre de Bruxelles en De Standaard.

In het kader van het project CurieuzenAir vonden vorig najaar vier weken lang metingen van de luchtkwaliteit plaats op 3.000 locaties in het Brusselse gewest. Daarbij werd gekeken naar de concentratie stikstofdioxide (NO2), een belangrijke indicator voor luchtvervuiling door het verkeer. Dat onderzoek resulteert nu in een interactieve kaart waarop de luchtkwaliteit in Brussel kan worden afgelezen.

Daaruit blijkt dat het in grote delen van het hoofdstedelijk gewest nog goed gesteld is met de luchtkwaliteit. De gemiddelde waarde bedraagt 24 microgram NO2 per kubieke meter lucht. Dat is duidelijk minder dan de EU-grenswaarde van 40 microgram/m³.

Maar op 1,4 procent van de locaties wordt die norm wel overschreden. Dat betekent dat bijna 17.000 Brusselaars ongezonde lucht inademen. Onder meer in de buurt van de Kleine Ring en andere grote verkeersassen is er sprake van een slechte luchtkwaliteit.

Vooral in meer residentiële, rijkere buurten in Ukkel, Oudergem of Watermaal-Bosvoorde blijkt de luchtkwaliteit goed te zijn, zo blijkt nog uit het onderzoek. De beste Brusselse lucht is terug te vinden in het Zoniënwoud, met een waarde van 6,51 microgram/m³.