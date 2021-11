Curator na twintig jaar faillissement Sabena: "Bijna zeker van dat we in 2024 kunnen afsluiten”

De afwikkeling van het faillissement van Sabena, met de verkoop van allerlei bezittingen, heeft op twintig jaar tijd meer dan een miljard euro opgebracht. "Tien keer meer dan in het begin werd gedacht", zegt curator Christian Van Buggenhout. Hij verwacht het hele dossier in 2024 te kunnen afsluiten. Ook voor het hotel Memling, het Sabena-hotel in de Congolese hoofdstad Kinshasa dat Van Buggenhout al twee jaar zelf runt, is er intussen een oplossing gevonden.

Toen Van Buggenhout na het faillissement van Sabena werd aangesteld als curator, verzette hij zich tegen de roep om de bezittingen zo snel mogelijk te verkopen, hetgeen naar schatting 100 miljoen euro zou hebben opgeleverd. "Maar waarom alles wegdoen aan domme prijzen?", vindt de curator. Hij koos ervoor de bezittingen te "beheren", zoals hij dat noemt: ze oplappen om er nadien een betere prijs voor te krijgen zodat er dan meer kan worden terugbetaald aan de schuldeisers.

Dat gebeurde bijvoorbeeld met de vliegtuigonderhoudsafdeling Sabena Technics. "We lieten die niet meteen in vereffening gaan, maar hebben ze rechtgetrokken", zegt Van Buggenhout. Nadien, in 2005, werd Sabena Technics verkocht aan de Franse groep TAT. En een reeks reservevliegtuigmotoren die er nog waren, werden eerst verhuurd alvorens ze uiteindelijk verkocht werden. "Dat leverde eerst 50 miljoen euro op en dan nog eens 15 miljoen."

Op die manier werden intussen voor meer dan 1 miljard euro opbrengsten gerealiseerd in het Sabena-dossier, zegt Van Buggenhout. "Dat is dus tien keer meer dan in het begin werd geschat."

Christian Van Buggenhout, die het hotel van Sabena in Congo zelf runt.

Vastgoed in Congo

Intussen is het einde van de afbouw van bezittingen in zicht. Er blijft nog vooral vastgoed over in Congo. Het meest opvallende ervan is het hotel Memling, een hotel met 180 kamers in Kinshasa dat Sabena in 1937 liet bouwen. Van Buggenhout staat intussen al twee jaar zelf aan het roer van het hotel. "Plichtsbesef", noemt hij dat. "Je kan niet eruit stappen als het moeilijk wordt." Volgens de curator was het een geluk dat hij net voor de uitbraak van de coronapandemie ter plaatse was, anders was het verkeerd afgelopen. "Maar het hotel loopt nu goed.”

En er is een afspraak voor de verkoop van het hotel, zegt Van Buggenhout nog. "We zijn ver gevorderd met lokale investeerders." Er is volgens hem een akkoord over de prijs - maar die kan hij niet meedelen - en er is al een garantie betaald. "We hebben een heel creatieve oplossing uitgewerkt, waarbij we het risico zullen delen", zegt hij. Van Buggenhout zelf zou nog maximaal een jaar het hotel blijven leiden, over twee jaar zou de verkoop volledig afgerond moeten zijn.

Juridische procedures

Voor de verkoop van de resterende Sabena-bezittingen mikt Van Buggenhout op ten laatste 2024. Dat is het jaar waarin er ook een einde zou moeten komen aan de laatste juridische procedures. Zo werden er talloze gevoerd, die vaak jarenlang aansleepten. "Er zijn nu nog een drietal procedures lopende voor Cassatie", zegt de curator. Hij verwacht dat die midden 2024 afgerond zullen zijn. Hij zegt er dan ook "vrij zeker" van te zijn dat het hele Sabena-faillissementsdossier in 2024 afgesloten zal kunnen worden.

Voor de curator is het geen verrassing dat de afwikkeling van het grootste faillissement in de Belgische geschiedenis meer dan twintig jaar zal hebben aangesleept. Bij de Boelwerf bijvoorbeeld, de scheepswerf in Temse die in de jaren negentig over de kop ging, duurde dat ook twintig jaar, zegt hij.

Terugkijken op de voorbije jaren, spreekt Van Buggenhout van "een passie". "Alles wat je geleerd hebt in veertig jaar in dit beroep, kan je in dit dossier toepassen", zegt hij. "Daarbij moeten er ook risico's genomen worden, net zoals bij alle ondernemers. Maar je doet dat voorzichtig, met kleine stapjes. En je moet een beetje geluk hebben", besluit de curator.