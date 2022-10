Cultuurvakbonden kwaad om uitbreiding flexi-jobs: "Werkzekerheid is nu al zo klein in onze sector”

Personeel houdt directeur vast in kantoor nadat eerste ontslagen vallen: “We willen dat directie haar werk doet”

Bij Logistics Nivelles, dat midden volgende maand sluit, houden personeelsleden de directeur van de site vast in zijn kantoor. Ze willen hem pas laten gaan als er duidelijkheid is over de ontslagvergoedingen, nu de eerste ontslagen zijn gevallen. De directie heeft een deurwaarder ingeschakeld. Eerder kwam ook de lokale politie al ter plaatse.

16:14