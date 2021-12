Cultuursector voelt zich leeggezogen: “Wij willen niet langer als gevaar bestempeld worden”

In een open brief vraagt de cultuursector aan de overheid om op het volgende Overlegcomité hoop te bieden. Overleg Kunstenorganisaties, De Federatie, Cult! Netwerk Cultuurhuizen, Lokale Kunstenoverleggen, Event Confederatie en Live Sector Overleg ondertekenden de brief. “Wij zorgen vaak voor licht in de duisternis, geef onze mensen nu ook een licht aan het einde van de tunnel. Wij willen niet langer als gevaar bestempeld worden”, klinkt het.