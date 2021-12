Cultuursector protesteert in Brussel: “Deze macabere loterij gaat niet langer om gezondheid”

Een podium staat centraal tijdens de actie van de cultuursector. Eerst zou ze op het Muntplein plaatsvinden, maar ze werd “wegens succes verlegd” naar de Kunstberg. Volgens inschattingen van organisatoren en politie zouden er meer dan 5.000 mensen deelnemen. Zij blijven tijdens de manifestatie ter plaatse. Het is niet de bedoeling om betogend door de stad te trekken, zo klinkt het.

Op het podium vinden speeches van mensen uit de brede cultuursector en natuurlijk ook optredens plaats. Onder meer acteur en theatermaker Stany Crets, artistiek directeur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) Michael De Cock, directeur van operahuis De Munt Peter De Caluwe en directrice van Charleroi Danse Annie Bozzini spreken de menigte toe. De dansers van Anne Teresa De Keersmaeker, singer-songwriter Meskerem Mees en nog vele andere zorgen voor de artistieke tussenkomsten.

Stany Crets

Tijdens zijn toespraak vertelde Stany Crets dat de cultuursector altijd bij de beste van de klas was. “We hebben solidariteit hoog in het vaandel gedragen en er alles aan gedaan om meer dan veilig te kunnen werken. We waren de eersten om te sluiten en de laatsten om weer open te gaan. Maar deze macabere loterij gaat niet langer om de gezondheid. Dit is een economisch en politiek spel en wij zijn jammer genoeg het makkelijkste slachtoffer.”

Hij deed ook een duidelijk oproep. “Beste overheid, get your shit together en zit samen met de sector om een deugdelijk langetermijnplan te ontwikkelen, met de juiste steunmaatregelen op álle vlakken. Zodat wij kunnen werken met perspectief en visie op de toekomst. Stop de jojo-politiek en stop in godsnaam met het polariseren van de maatschappij, zodat we heel snel ook weer terug kunnen naar een wereld waarin weer iedereen van cultuur en van elkaar kan genieten. Want dit is een zeer ongezonde situatie.”

“Beste overheid", besloot hij. “U heeft een zwarte zak over ons reeds geblinddoekt hoofd getrokken en ons achtergelaten in een lekke onderzeeër met één bot aardappelmesje waarmee we onszelf tergend traag van kant kunnen maken voor we allemaal verzuipen. Maar om met een positieve noot te eindigen: de Kunstberg heeft nog nooit zijn naam zo verdiend als vandaag.”

Volgens artistiek directeur Michael De Cock van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) stond de manifestatie erg snel op poten “omdat de verbouwereerdheid na de laatste maatregelen van het Overlegcomité zo groot was”. Dat zei hij aan VTM NIEUWS. Het protest wordt volgens hem heel breed gedragen, zowel door de gesubsidieerde als de niet-gesubsidieerde sector en de evenementensector. “Iedereen trekt hier aan hetzelfde zeel. Het is vrij historisch dat we dit allemaal samen doen, om te zeggen dat we het er niet mee eens zijn.”

Volgens De Cock wil de cultuursector solidair zijn tijdens de crisis, maar is de recentste sluiting “ondoordacht” en “onterecht” gebeurd. “We voelen ons niet gelijkwaardig behandeld met de rest van de maatschappij. Er zijn theaters met perfecte ventilatiesystemen. Toeschouwers dragen een mondmaske en kijken zittend en passief voor zich uit. We weten al sinds het begin van de pandemie dat zoiets eigenlijk geen risico op transmissie geeft. Daar zijn onderzoeken naar gebeurd. De luchtkwaliteit in theaters wordt ook constant gemeten.”

De artistiek directeur pleit voor een beleid met visie. “Wij hebben veel geïnvesteerd in materiaal, mensen en opleidingen om ons publiek veilig te laten kijken. Er is in Europa geen enkel land waar cultuur zo behandeld wordt als hier en daar manifesteren we tegen. We moeten snel terug naar een opening, zodat wie veilig publiek kan ontvangen, dat ook kan doen. Want naast sport is cultuur ontzetten belangrijk, als economische sector maar ook voor het welzijn van mensen.”

De cultuursector roept duidelijk op tot een vreedzame bijeenkomst en vraagt iedereen een mondmasker te dragen en de nodige afstand te houden. “We doen er alles aan om dit veilig te laten doorgaan”, aldus ook De Cock. “Al wie andere bedoelingen heeft, heeft hier niets te zoeken.”

Lachaert

Voorzitter Egbert Lachaert van regeringspartij Open Vld erkent dat het “zeer hard” was dat de extra maatregelen van het Overlegcomité exclusief in één sector terechtkwamen”. De komende dagen gaan de regeringen best in dialoog met de cultuursector voor evaluatie en mogelijk bijsturing, stelt hij vandaag op Twitter.

Lachaert betwijfelt wel dat een barometer daadwerkelijk “het probleem van ‘de jojo’” oplost. Een barometer schakelt maatregelen in en uit, “naargelang de stand van het virus”, zegt hij. “Perfect mogelijk dat dan zonder Overlegcomité vandaag theaters open zijn, morgen dicht en volgende week weer open.”

Groen

Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman en Brussels parlementslid Lotte Stoops nemen voor Groen deel aan het cultuurprotest. Ze vragen dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) een langetermijnvisie uitwerkt voor de cultuursector, waarbij bijvoorbeeld rekening gehouden wordt met zaalcapaciteit en ventilatienormen in plaats van telkens alles meteen dicht te gooien, van het Sportpaleis tot een kleine theaterzaal.

Ze willen ook dat er een schakelplan komt, zodat het meteen duidelijk is wat er moet gebeuren wanneer Covid-19 weer opflakkert. De parlementsleden vinden dat Jambon de cultuursector hierbij in de steek heeft gelaten. “Terwijl de sector langzaam gewurgd wordt, staat Jambon met de handen in de zakken toe te kijken. Dat is werkelijk stuitend”, klinkt het bij Meuleman.

“De mentale impact gecreëerd door de willekeur in het beleid is enorm. Maanden werken aan een voorstelling om dan abrupt alles te moeten annuleren: zowel voor artiesten als publiek is dat telkens weer een enorme klap”, vervolgt Stoops, die zelf regisseur is. Zij kaart aan dat het “jojobeleid” en de “overhaaste” beslissing om de cultuurzalen en bioscopen te sluiten financieel zal blijven nazinderen. Groen pleit dat er opnieuw extra steunmaatregelen komen voor de cultuursector.

