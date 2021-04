Cultuursector boekt opnieuw dieprode cijfers: bijkomend verlies van 41 miljoen in eerste kwartaal

In de eerste drie maanden van 2021 werden in het totaal slechts 135 culturele evenementen georganiseerd. In het eerste kwartaal van 2020 waren er dat nog 14.230, eveneens een daling van 99,9 procent in vergelijking met het begin van de lockdown.



De inkomsten uit culturele evenementen liepen dan ook fors terug tot slechts 7.964 euro. In dezelfde periode in 2020 bedroegen de inkomsten uit de ticketverkoop nog 40,8 miljoen euro. Daarbij moeten nog de verloren inkomsten uit de verkoop van drank, eten en merchandising, zowel voor, tijdens en na het cultureel evenement, worden geteld.