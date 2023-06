Cruisetoerisme in Vlaanderen blijft kampen met laag draagvlak: stedelingen willen minder cruisetoeristen

De wens voor minder cruisetoeristen “stijgt significant” in alle steden waar cruises aanmeren. Net zoals in eerdere studies geeft een groot deel van de respondenten aan minder cruisetoeristen te willen. Desondanks gebeurden er in Zeebruggen en Antwerpen investeringen in het cruisetoerisme.

Bij een bevraging in 2017 bleek dat twintig procent van de stedelingen liever wat minder gigantische schepen zag aanmeren. In 2021 was dat aandeel opgelopen tot ongeveer vijftig procent. “Dat is een enorme stijging op korte tijd”, duidt onderzoekster Marjan Nauwelaert. “In Brugge gaat het om 57 procent.”

Omdat cruiseschepen worden gezien als de oorzaak van drukte in de centra, is de algemene perceptie negatief, ook al is het aandeel van de cruisetoeristen eerder klein. Bewoners in Gent, Antwerpen en Brugge staan toleranter tegenover ‘gewone’ toeristen.

Ecologie

De helft van alle respondenten stelt dat cruises een negatieve impact heeft op ecologisch vlak. De schepen stoten niet alleen CO2 uit, maar ook zwaveldioxide, stikstof en fijnstof. Het onderzoek beveelt daarom aan om bijkomende maatregelen te nemen. “Als we naar Europese rapporten en de cijfers van de havens kijken, is de cruisesector niet van plan in te krimpen”, luidt het.

Vlaanderen en Brussel trekken meer dan een half miljoen cruisepassagiers aan per jaar. Dat brengt ongeveer 25 miljoen euro in het laatje, een fractie van de totale waarde van de toeristische sector (vijf miljard euro). Minister Demir wil de studie dan ook aangrijpen om met de betrokken steden in dialoog te gaan over de toekomst van het cruisetoerisme.

“Het cruisetoerisme zorgt niet voor de grootste inkomsten, wel voor veel vervuiling”, klinkt het bij het kabinet Demir. “Bovendien lijkt het evenwicht met het draagvlak bij de inwoners niet altijd aanwezig. Daarom wil ik het cruisetoerisme hertekenen en het evenwicht herstellen.”

Emissievrije schepen

Het aantal aanlopen van zeecruises kent bij ons een gemiddelde groei van 8 procent per jaar. Per passagierskilometer heeft zo’n schip een een hogere uitstoot dan die van een vliegtuig. Zee- en riviercruiseschepen stootten in 2019 naar schatting 10.839 ton CO2 uit tijdens het manoeuvreren aan de kade. Factoren zoals bouwjaar en grootte van het schip hebben een grote invloed op de uitstoot.

Om daar een mouw aan te passen, wijst het onderzoek op maatregelen die de Noorse regering lanceerde. Het aantal passagiers en schepen wordt er ten eerste beperkt. Daarnaast worden vanaf 2026 enkel nog nieuwe, emissievrije schepen toegelaten. Ten slotte moeten havens er een Environmental Port Index (EPI) bijhouden om emissies te rapporteren.

Aanbevelingen

“Dit rapport schuift concrete aanbevelingen naar voor zoals de spreiding van cruisetoeristen en de inperking tot bepaalde marktsegmenten en schepen”, stelt Demir nog. “Zeecruiseschepen stoten bijna vijftig keer meer uit dan riviercruiseschepen. Het debat moet gevoerd worden over het beperken en spreiden van de impact, zowel voor de inwoners als voor ons leefmilieu.”

Toerisme Vlaanderen wil de resultaten van het onderzoek de komende weken toelichten aan de betrokken commissie in het Vlaams Parlement. De input van de volksvertegenwoordigers wil minister Demir meenemen naar het overleg over de toekomst van het cruisetoerisme in Vlaanderen met de betrokken steden en sector later dit jaar.