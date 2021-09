Crowdfunding ‘Boven de wolken’ loopt als een trein. Maar komt er ook steun op lange termijn? En wat doet de vzw met een half miljoen euro?

Roosdaal Ongeval of ontsnap­pings­po­ging? Vrouw (100) breekt beide heupen bij val uit raam woonzorg­cen­trum

15:42 Een honderdjarige vrouw die in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in Roosdaal verbleef, is zondagnacht uit het raam van haar kamer op de eerste verdieping gesprongen. Bij het rusthuis valt te horen dat de vrouw, die er in een kortverblijf zat, niet in het woonzorgcentrum wilde blijven en via het raam probeerde te ontsnappen. De familie heeft een klacht ingediend bij het parket.