Crisismeldpunten voor kinderen en jongeren krijgen een vijfde meer oproepen

Het aantal oproepen bij de crisismeldpunten in Vlaanderen en Brussel is in 2021 sterk gestegen. Er waren 19 procent meer vragen naar crisishulp dan het jaar voordien. Ook de eerste maanden van 2022 blijft het aantal nieuwe oproepen hoog: elke dag zijn er gemiddeld veertig. Dat heeft het Vlaams agentschap Opgroeien bekendgemaakt.

In Vlaanderen en Brussel zijn er zes crisismeldpunten, die zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 bereikbaar zijn voor hulpverleners, jongeren of gezinnen als er zich een crisissituatie voordoet in een gezin.

In 2020 lag het aantal geregistreerde oproepen nog op 5.985 voor telefonische consults en op 5.983 voor crisishulp. In 2021 steeg dat naar 7.130 meldingen voor consults en 7.126 meldingen die uitmondden in een zoektocht naar crisishulp. De eerste acht maanden van 2022 waren dat er respectievelijk 4.794 en 4.965.

Geen hulp

“Bij één op drie vragen voor gespecialiseerde crisishulp kregen jongeren of gezinnen de boodschap dat er op het moment van aanmelding geen hulp beschikbaar was”, zegt Niels Heselmans van het agentschap Opgroeien.

In 2021 was de coronacrisis een belangrijke katalysator voor crisissituaties. “De meest intense coronaperiode ligt intussen al even achter ons, maar in de nasleep blijven de cijfers op hetzelfde niveau pieken”, aldus Heselmans. “Dat geldt zowel voor verontrustende thuissituaties als bij psychische kwetsbaarheden. Bij die laatste categorie zien we sinds 2021 bovendien een enorme stijging bij meisjes, en dan vooral bij pubermeisjes. Die lijn blijft ook dit jaar duidelijk aanhouden.”

De stijgende vraag naar crisishulp stelt ons voor grote uitdagingen, zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). “Recent was er al overleg met de voorzitters van de crisisnetwerken. Samen met hen zoeken we op korte termijn naar mogelijke oplossingen binnen onze bevoegdheden, zoals bij verontrusting. Maar ook in de kinder- en jeugdpsychiatrie zijn extra inspanningen nodig.”

