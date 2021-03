Crisiscentrum waarschuwt voor oplichters die valse vaccinatie-uitnodigingen versturen: zo kan je ze herkennen

Stevens beklemtoont in de eerste plaats dat de vaccinatie gratis is in ons land en dat er op geen enkele manier iets aangerekend wordt. Ook als de uitnodiging om een onverwacht moment komt - als je helemaal nog niet aan de beurt bent of je al gevaccineerd bent - moet je uitkijken.

“Iedereen krijgt in principe altijd een uitnodiging via de post”, aldus Stevens. “Als je gegevens bekend zijn, krijg je ook een uitnodiging per sms of e-mail. Als je echter alleen een bericht krijgt via sms of e-mail, is dat verdacht. Alle uitnodigingen per mail komen ook van hetzelfde mailadres: noreply@doclr.be. Controleer dus zeker de afzender van de uitnodiging per mail.”

Persoonlijk

Uitnodigingen worden verstuurd op naam en in de moedertaal. “Als je een bericht krijgt dat niet aan jou persoonlijk gericht is, moet je uitkijken”, aldus Stevens. “Je wordt ook altijd uitgenodigd door de Vlaamse, Brusselse of Waalse overheid en krijgt in geen geval een uitnodiging van een van de producenten van de vaccins, zoals Pfizer, Moderna of AstraZeneca.”

Wie een vals bericht ontvangt, wordt gevraagd om dat meteen door te sturen naar verdacht@safeonweb.be. Je kan ook afbeeldingen meesturen. “Klik in geen geval op de links in die berichten en open ook geen bijlagen”, aldus Stevens. “Vul geen gegevens in en verwijder het bericht daarna meteen.”

Wie toch bankgegevens heeft ingevuld, contacteert best de bank of Card Stop. Zo kunnen eventuele frauduleuze transacties vermeden worden. Wie een wachtwoord doorgaf dat hij of zij ook op een andere plaats gebruikt, past dat best ook zo snel mogelijk aan. Doe ook aangifte bij de politie.

