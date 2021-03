Crisiscentrum roept op om te blijven telewerken: "Niet altijd eenvoudig, maar blijft een van allerbelangrijkste maatregelen”

Telewerken blijft een van de “allerbelangrijkste maatregelen” om de coronapandemie onder controle te houden. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht dinsdag benadrukt op de persconferentie van het Crisiscentrum. “Het is onder andere door jullie thuiswerk dat we in staat zijn om scholen en winkels open te houden en om binnen enkele weken en maanden perspectief te bieden aan de horeca en zovele andere sectoren.”

Telewerken is “in deze laatste fase van de pandemie nog steeds een basisvoorwaarde om versoepelingen op andere vlakken toe te laten”, benadrukte de viroloog. “Het is niet altijd eenvoudig, niet altijd aangenaam om vol te houden en we missen allemaal onze collega’s”, erkende Van Gucht. “We willen daarom zowel de werkgevers en werknemers nogmaals bedanken voor deze enorme opoffering die steeds zwaarder begint te wegen.”

Dat het lastig volhouden wordt, blijkt ook uit de gegevens over onze verplaatsingen. Volgens de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano maken we weer meer verplaatsingen voor het werk. “We werken nu zo’n 19 procent meer van thuis uit dan in normale tijden. Enkele weken terug was dat nog 25 procent”, aldus Van Gucht. “Ter vergelijking, in oktober, vlak voor het uitbreken van de tweede golf (van de besmettingen, red.), was thuiswerk verminderd tot 15 procent.”

Plaats van besmetting

Het merendeel van de eind februari gerapporteerde corona-uitbraken - 36 procent - werd dan ook vastgesteld op de werkvloer. Daarna volgen scholen (31 procent) en woonzorgcentra (12 procent). “Wanneer we kijken naar de plaats van besmetting van alle besmettingen waarvan we weten waar ze zijn opgelopen, dan zien we dat het merendeel van de besmettingen, bijna een op de vier of 23 procent, thuis wordt opgelopen, gevolgd door besmettingen via collega’s op het werk met 8 procent”, aldus nog Van Gucht. Nog eens 8 procent van besmettingen wordt bij vrienden of familie opgelopen.

Het werk blijft dus een plek waar veel besmettingen gebeuren. “We willen daarom vragen om zeker te blijven inzetten op thuiswerk de komende weken, dit zorgt ook voor minder drukte op het openbaar vervoer”, zei Van Gucht. “Weet dat dit niet zal blijven duren, maar in afwachting van een verdere uitrol van de vaccinatiecampagne blijft thuiswerk nog steeds een belangrijke basismaatregel.”