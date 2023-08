Crisiscentrum neemt de leiding over bij aanpak van onveilige situatie rond Brussel-Zuid: “Zo snel mogelijk de rust terugbrengen”

Staatsse­cre­ta­ris Alexia Bertrand (Open Vld) sluit nieuwe onderhande­lin­gen over fiscale hervorming niet uit

Staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open Vld) sluit nieuwe onderhandelingen over een fiscale hervorming in de federale regering niet helemaal uit, nadat Ecolo daar eerder deze week om had gevraagd. “Zeg nooit nooit, maar dan zijn er wel nieuwe elementen nodig, en die heb ik nog niet gehoord”, zei ze vrijdag in De Ochtend (Radio 1).