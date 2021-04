Crisiscentrum maant aan tot voorzichtigheid tijdens paasweekend: “Deel geen eten of drinken”

Patiënten in ziekenhui­zen gemiddeld elf jaar jonger in vergelij­king met tweede golf

11:51 De helft van alle patiënten die momenteel in het ziekenhuis worden opgenomen met Covid-19, is jonger dan 66 jaar. “De typische patiënt die wordt opgenomen is sinds december elf jaar jonger in vergelijking met de vorige golf”, wat een nieuwe aanwijzing is dat de vaccinaties bij de ouderen werken, zegt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht.