Crisisbijdrage energieproducenten zou 4,7 miljard euro opbrengen

Regering bindt strijd aan met water­schaars­te en hitte­stress: "Vlaanderen aanpassen aan klimaat van de toekomst"

De Vlaamse regering heeft in de marge van de begrotingsbesprekingen ook een akkoord bereikt over een integraal Vlaams klimaatadaptatieplan om heel Vlaanderen tegen 2050 voor te bereiden op het veranderende klimaat. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in een persbericht. In het plan staat onder meer de invoering van een vergunningsplicht voor drainages over ongeveer 36 procent van het Vlaamse grondgebied.

1 oktober