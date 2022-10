Crisisbijdrage energieproducenten zou 4,7 miljard euro opbrengen

Spaargids.be "Een extra verifica­tie is niet altijd nodig": dit riskeer je wanneer je krediet­kaart gestolen wordt

Een betaalkaart kwijtspelen kan je heel wat stress bezorgen. Zeker als het een kredietkaart is, houd je best je hart vast. Heel wat belangrijke info is immers direct op je kaart te vinden. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat een dief je kaart -zelfs zonder pincode- kan gebruiken. Wat zijn nu precies de risico’s en wat moet je absoluut doen wanneer je je kredietkaart verliest? Spaargids.be zocht het voor je uit.

28 september