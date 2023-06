Crisis in regering escaleerde zelfs tot “verbaal en fysiek incident” tussen vicepremiers Vandenbroucke en Van Quickenborne

Het kernkabinet van woensdagavond is geëindigd met een “incident” tussen de vicepremiers Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en Frank Vandenbroucke (Vooruit), waarbij die laatste “verbaal en fysiek” uit de bocht zou zijn gegaan. Dat bevestigen meerdere bronnen aan Belga, al loopt de ernst van de feiten in de verschillende versies uiteen. Van Quickenborne spreekt van “een incident” waar hij “niet licht overheen gaat”, maar stelt dat hij in gesprek is met Vandenbroucke. Premier Alexander De Croo noemt het incident “niet toelaatbaar”.

Volgens verschillende regeringsbronnen kwam het woensdagavond tijdens het kernkabinet tot een verhitte discussie tussen minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne over een dossier rond ereloonsupplementen voor artsen.

Over wat er zich precies heeft afgespeeld, lopen de versies uiteen. De ene spreekt van “verbale en fysieke agressie” vanwege Vandenbroucke, die de armen van Van Quickenborne zou hebben vastgegrepen en hem tegen de muur zou hebben geduwd, waarna de socialist hem de huid vol zou hebben gescholden. Een andere noemt die versie overdreven. Die bron houdt het op “het vastnemen van een arm” en stelt dat het niet om een handgemeen ging, maar wel ‘not done’ was.

De woordvoerder van Vandenbroucke bevestigt dat er een discussie was binnen de kern over de ereloonsupplementen. Op een bepaald moment is Van Quickenborne opgestaan terwijl Vandenbroucke nog aan zijn betoog bezig was. Daarop is Vandenbroucke dan zelf rechtgestaan en heeft hij zijn liberale collega aan de arm vastgenomen, luidt het. Intussen heeft de Vlaamse socialist zich wel al bij Van Quickenborne verontschuldigd.

Minister van Quickenborne bevestigt aan Belga dat er “een incident is geweest”, zonder verder in detail te willen treden. “Ik ga daar niet licht overheen. We zijn daarover met elkaar in gesprek”, klinkt het. Tegelijkertijd vindt de liberaal het “in het belang van iedereen dat we dit incident overstijgen en het hoofd koel houden”. “We staan voor weken van belangrijke beslissingen. Belastingen voor de werkende mensen verlagen, de kerncentrales verlengen en de pensioenen hervormen.”

De Croo: “Wat woensdagavond is gebeurd, is niet toelaatbaar”

Premier Alexander De Croo noemt het incident tussen Van Quickenborne en Vandenbroucke “niet toelaatbaar” en zegt “ten zeerste te betreuren wat woensdagavond is gebeurd”. Hij heeft gisteren en vandaag gesprekken gevoerd met zowel Van Quickenborne als Vandenbroucke, individueel en samen, zegt hij.

De Croo benadrukt in zijn reactie “het belang van een respectvolle en professionele manier van omgaan met elkaar, ook tijdens inhoudelijke discussies waar het legitiem is dat verschillende inhoudelijke standpunten worden ingenomen”. “Wat woensdagavond is gebeurd is niet toelaatbaar en strookt niet met een professionele manier van omgaan met elkaar”, zegt hij.

Tegelijkertijd zijn de beide ministers in gesprek met elkaar en hebben ze aangegeven “het incident te willen overstijgen en het hoofd koel te houden”, geeft de premier nog aan. De woordvoerder van Vandenbroucke benadrukte al dat de socialist zich bij Van Quickenborne heeft verontschuldigd.

N-VA: “Wat een zootje!”

Oppositiepartij N-VA kijkt met grote ogen naar het incident. “De regering-Michel werd al eens het kibbelkabinet genoemd. Wat is dit dan? Een worstelkabinet?”, reageert gewezen N-VA-minister Johan Van Overtveldt op Twitter. “Wat. Een. Zootje. En dan hebben we het nog niet over de inhoud, en de totale achteruitgang.”