Crisis in de Vlaamse regering: Jambon roept partijvoorzitters samen over stikstof

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) roept de partijvoorzitters van Open Vld, CD&V en N-VA bij zich. De coalitiepartners van de Vlaamse regering moeten de impasse rond het stikstofdossier doorbreken. “Dat is zeer ongezien. De crisis is compleet”, aldus VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez. Tijdens de ministerraad vrijdagvoormiddag kwam er dus geen oplossing uit de bus.

“Wat al een paar weken aan het smeulen is, is uitgedraaid op een clash. Ongezien voor de Vlaamse regering”, vertelt Lattrez in VTM NIEUWS. Hij wijst erop dat de Vlaamse regering niet kan vallen, tenzij een nieuwe coalitie zich aanbiedt.

De Vlaamse minister-president zal nog voor 16 uur samenzitten met Egbert Lachaert (Open Vld), Sammy Mahdi (CD&V) en Bart De Wever (N-VA). Ook viceministers-presidenten Bart Somers (Open Vld), Hilde Crevits (CD&V) en Ben Weyts (N-VA) sluiten aan. Jambon heeft ook zijn geplande verlof voor de krokusvakantie geannuleerd, eerder moest hij een handelsreis naar Marokko afzeggen.

“Parfum de crise”

Er wordt al enkele dagen onderhandeld binnen de Vlaamse regering om een nieuw akkoord rond stikstof af te kloppen. De partijen onderhandelden donderdagavond nog, maar gingen toen misnoegd uit elkaar, vertelden bronnen aan onze politieke redactie. Toen was er sprake over “een parfum de crise” die boven de Vlaamse regering hangt.

De uitstoot van stikstof en ammoniak moet in Vlaanderen sowieso omlaag, maar de regering-Jambon geraakt het er niet over eens op welke manier dat moet gebeuren. Het akkoord dat hierover vorig jaar in februari werd gesloten stoot namelijk op fel protest van de boeren. Er werden liefst 20.000 bezwaren ingediend tegen dat zogenaamde ‘Krokusakkoord’.

‘Rode’ boerderijen en “politieke spelletjes”

In de onderhandelingen houdt CD&V vast aan minstens drie inhoudelijke knelpunten, laten bronnen weten aan HLN. Ten eerste wil de partij dat er minder zogenaamde ‘rode’ en ‘oranje’ landbouwbedrijven verplicht tegen 2025 de deuren moeten sluiten. Die ‘rode’ en ‘oranje’ boerderijen liggen in de nabijheid van kwetsbare natuurgebieden.

Ten tweede willen de christendemocraten dat oudere boeren tot 2040 mogen verder doen, zonder hun stikstofuitstoot drastisch te moeten terugschroeven. Ten derde en cruciaal: CD&V wil dat de landbouw en industrie evenveel stikstof mogen uitstoten.

Bij N-VA klinkt het dan weer dat dat er “politieke spelletjes” worden gespeeld aan CD&V-kant. De Vlaams-nationalisten vermoeden dat CD&V niet enkel inhoudelijke problemen ziet, maar zich ook scherp wil profileren tegenover haar eigen achterban. Lokaal staat CD&V nog altijd sterk in heel wat gemeenten, en zijn er historische banden met de landbouwers.

Open Vld ziet de clash tussen CD&V en N-VA wat met lede ogen aan. Ook de liberalen betreuren het “gebrek aan oplossingen” vanuit christendemocratische zijde. Jambon legde deze middag nog een compromisnota op tafel, die zowel N-VA als Open VLD als een goede basis zagen om op verder te onderhandelen. Maar voor CD&V was de inhoud van die nota onvoldoende.

Om de impasse te doorbreken, schuiven de Vlaamse partijvoorzitters deze namiddag dus mee aan tafel. Dat is vervelend voor Antwerps burgemeester Bart De Wever. Hij wordt later vandaag verwacht op een heuse internationale topontmoeting over de ‘war on drugs’ in de Haven van Antwerpen.

KIJK OOK: Het uitblijven van het stikstofakkoord heeft mogelijk ook gevolgen voor Brussels Airport

Als er geen nieuw stikstofakkoord komt, heeft dat verstrekkende gevolgen. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zou zelfs de luchthaven van Zaventem vanaf de zomer van 2024 in gevaar komen. Vlaamse bedrijven vrezen een “miljardenfactuur”, lieten ze vorige week weten. Maar ook de geplande uitbreiding van het Wijnegem Shoppingcenter kwam recent op de helling te staan omdat er dan 0,004% teveel stikstof zou worden uitgestoten.