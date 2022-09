Crisis binnen de Vlaamse regering: “Sammy Mahdi hangt als een soort Georges-Louis Bouchez boven de Vlaamse begrotingsonderhandelingen”

Video: Dieven maken 600.000 euro aan juwelen buit in enkele minuten tijd

Drie dieven hebben voor maar liefst 600.000 euro aan dure sieraden gestolen uit een juwelenfabriek in Nederland. Wellicht waren ze goed op de hoogte, want de mannen wisten precies waar ze moesten zijn. En toch gaat het mogelijk om Belgen. De politie van Mechelen is een onderzoek gestart.

25 september