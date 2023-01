Criminoloog over aanslag waarbij meisje (11) om het leven kwam: “Dit kan leiden tot wraakacties en moordopdrachten”

“We zagen het van ver aankomen. Iedereen wist: het zal ooit wel eens prijs zijn." Dat zegt criminoloog Jelle Janssens (UGent) over de aanslag in Merksem waarbij een onschuldig kind het leven liet. De Antwerpse drugsoorlog lijkt nu in alle hevigheid los te barsten. “Dit is een kentering, nu kunnen we zeggen: de Nederlandse drugsoorlog is hier.”