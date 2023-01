Criminoloog over aanslag waarbij meisje (11) om het leven kwam: “Dit kan leiden tot nieuwe moordopdrachten, maar er is een alternatief”

Merksem Kind (11) dodelijk getroffen door kogel bij beschie­ting van woning in Merksem: “Getroffen families zijn bekend binnen het drugsmili­eu”

In de Nieuwdreef in Merksem is maandagavond een meisje van 11 jaar om het leven gekomen nadat de garagepoort van een woning onder vuur genomen werd. Het slachtoffer werd door één van de kogels geraakt, zo valt uit goede bron te vernemen. De feiten kaderen wellicht in de drugsoorlog die Antwerpen al maanden teistert. Er is intussen een onderzoeksrechter gevorderd voor moord.

