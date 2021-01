Criminoloog Cyrille Fijnaut pleit voor legalisering van cannabis in héél de EU: “Onder een aantal voorwaarden”

Cyrille Fijnaut (74), voormalig hoogleraar criminologie en strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, KU Leuven en de Universiteit van Tilburg, is een gerespecteerd expert op het vlak van politie en de georganiseerde misdaad. De man schreef inmiddels wel zestig boeken en in zijn nieuwste exemplaar neemt hij de georganiseerde misdaad in Rotterdam onder de loep. “Door het gevoerde drugsbeleid kon de georganiseerde misdaad zich diep nestelen in de Nederlandse samenleving”, zo schrijft hij.

“Eind jaren negentig werden de cannabisplantages en drugs­labs in Nederland almaar groter. Toen waarschuwde ik dat Nederland zoals Colombia aan het worden was. Want drugsproductie legt een enorm beslag op de samen­leving”, zo verduidelijkt de criminoloog in het interview met Knack. “Dan heb je locaties nodig, mensen die kunnen produceren, productiemiddelen én transport. Dat heeft men in Nederland te lang onderschat. Waardoor het probleem heel groot is geworden.”

Of de legalisering van bepaalde drugs misschien een oplossing kan bieden? “Als je het doet, dan het best in EU-verband én onder een aantal voorwaarden.” Zo moet de politie nog steeds krachtdadig optreden en dient de zwarte markt onder controle worden gehouden. Fijnaut vergelijkt de Europese situatie nog met deze in de Verenigde Staten en Canada (waar zowel het recreatief als het medisch gebruik van cannabis gelegaliseerd is): “Op een gegeven moment ligt het thema toch op tafel. Daarom pleit ik ervoor om de discussie op gang te brengen in Brussel. Maar spijtig genoeg: ook in het laatste drugsbeleid van de Europese Commissie staat géén woord over deze ontwikkelingen. Dat vind ik echt helemaal verkeerd, want we staan aan de vooravond van een vrij stevig debat over die legalisering.”