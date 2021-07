Criminologe over online kindermisbruik: “Daders zoeken naar potentiële slachtoffers en wisselen onderling tips uit”

Het Antwerpse gerecht heeft een onderzoek geopend naar het vermeende kindermisbruik door een Vlaamse acteur . Een Nederlandse onderzoeksjournalist kwam via de datingsite Bullchat in contact met de man, die meteen begon te vertellen over kindermisbruik, zijn fantasieën en toekomstplannen. Dat daders van kindermisbruik zich steeds vaker in chatgroepen en op online platformen begeven, merken ook de onderzoekers van het Universitair Forensisch Centrum in Antwerpen. “Daders gaan er op zoek naar potentiële slachtoffers of wisselen onderling tips uit", zegt criminologe Minne De Boeck in een gesprek met HLN LIVE.

“We zien meer en meer dat chatwebsite en sociale media gebruikt worden om contact te leggen met minderjarigen om toegang te krijgen tot potentiële slachtoffers”, legt criminologe Minne De Boeck van het Universitair Forensisch Centrum in Antwerpen uit. Op die online platformen communiceren daders ook met elkaar, zo stelde het onderzoekscentrum vast. “Enerzijds om bepaalde seksuele fantasieën met elkaar te delen, anderzijds om tips & tricks uit te wisselen om bijvoorbeeld nog beter toegang te krijgen tot slachtoffers of om zich nog anoniemer online te kunnen begeven”, aldus De Boeck.

Volgens de criminologe bieden die online platformen verschillende ‘opportuniteiten’ aan daders. “We noemen dat de ‘Triple A’: Anonymity, Affordability en Accessibility of ook anoniem, goedkoop en toegankelijk. Het onlinekader maakt dat het eenvoudiger is om toegang te zoeken tot kinderen, eenvoudiger dan toenadering zoeken tot kinderen in het echte leven”, legt De Boeck uit.

Grooming

Wanneer daders op dergelijke platformen in contact komen met minderjarigen, start vaak een grooming-proces, waarbij geleidelijk het vertrouwen wordt gewonnen van slachtoffers, legt de criminologe uit. Dat begint al bij de selectie van het slachtoffer, vaak kwetsbare jongeren. Daarna gaan daders over tot de isolatie van het slachtoffer, door de minderjarige te vervreemden van de eigen omgeving of de maatschappij. De volgende stap in grooming is het winnen van vertrouwen door een vriendschapsrelatie op te bouwen. De laatste stap voor het effectieve contact of het effectieve misbruik is vaak de gewenning aan seksuele content. “Dat zien we in chatgesprekken wel eens voorkomen, dat het gesprek geleidelijk overgaat naar gesprekken over verliefdheid of seksualiteit bijvoorbeeld", duidt De Boeck.

Het uiteindelijke doel van een groomingsproces kan verschillen, legt ze uit. “Het is niet altijd het doel om ook in het echte leven af spreken of seksuele handelingen te stellen, soms is het ook bedoeld om seksuele beelden te bekomen.”

Preventie

Om kinderen en jongeren op het internet te beschermen tegen dit soort daders, moet er volgens De Boeck vooral ingezet worden op preventie. “We kunnen bepaalde initiatieven nemen om beter te modereren en beter te reguleren, maar er zullen altijd nieuwe kwetsbaarheden zijn. Het internet evolueert zo snel, alles wat we vandaag weten, is bij wijze van spreken morgen al achterhaald.”

Ze pleit er dan ook voor om in te zetten op zaken zoals sekseducatie en mediawijsheid in het onderwijs, maar ook voor het bespreekbaar maken van seksualiteit in familieverband. “Op die manier moeten we jongeren beter kunnen wapenen tegen de potentiele gevaren op het internet", besluit ze.

Wie vragen heeft rond seksueel misbruik, kan anoniem bellen, chatten of mailen naar 1712. Wie zich zorgen maakt over seksuele gevoelens voor of gedrag naar minderjarigen, kan terecht bij Stop it Now! op het nummer 0800 200 50, via vragen@stopitnow.be of via de chatfunctie.