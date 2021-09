Criminele organisatie opgerold die 18 miljoen euro zou hebben witgewassen

Hof van Cassatie oordeelt dat coronamaat­re­ge­len wel wettig waren

28 september Volgens het Hof van Cassatie, het hoogste rechtshof van ons land, is er geen wettelijk probleem met het samenscholingsverbod, het verbod op onnodige verplaatsingen en het verbod om onnodig in openbare ruimtes te komen, dat vorig jaar van kracht was. Het is de eerste keer dat Cassatie zich uitspreekt over de wettigheid van sommige coronamaatregelen. Dat bericht de VRT-nieuwsdienst.