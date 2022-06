Crimineel van Belgische Most Wanted-lijst ingerekend in Griekenland: man (50) hield zich schuil in bergachtig en schaars bevolkt gebied

De Griekse politie heeft een van de meest gezochte criminelen van ons land ingerekend. Dat melden Griekse media en het nieuws is door de federale politie bevestigd aan HLN. Nicolas Theodorou (50) hield zich schuil in Notia Kynouria, een kleine gemeente in een bergachtig en schaars bevolkt gebied in de Peloponnesos. Hij zal overgeleverd worden aan ons land.

De Griekse zakenkrant ‘Naftemporiki’ schrijft dat het de politie van de nabijgelegen stad Tripoli was die de man gisterochtend inrekende. Hij zou een valse identiteitskaart en rijbewijs bij zich gehad hebben.

Volgens woordvoerster An Berger van de federale politie werd de man gevonden dankzij een hackathon die het FAST-team (Fugitive Active Search Team) van de federale politie eind maart organiseerde. Dat is een evenement waarbij deelnemers non-stop aan de slag gaan om zo snel mogelijk een zaak op te lossen. “Tijdens de hackathon kwamen nieuwe elementen naar boven en die hebben uiteindelijk geleid tot de lokalisatie van Theodorou”, zegt Berger. “In samenwerking met de Griekse politie werd hij daarop ingerekend.”

Moordpoging

Er waren twee Europese aanhoudingsbevelen van kracht tegen Theodorou. Het ene kwam van de Belgische autoriteiten en was voor een moordpoging op twee autoverkopers. Die vond plaats op 15 november 1999 in Montrœul-sur-Haine, in de provincie Henegouwen.

Theodorou en zijn kompaan Pascal Heuchamps probeerden toen Dominique Viste en Guy Lecocq te vermoorden om een geldsom van zo'n 15.000 euro te stelen. Toen de zaak in 2005 voor het hof van assisen in Henegouwen kwam, kreeg Theodorou 25 jaar cel. Hij was toen echter al voortvluchtig en daagde niet op voor zijn proces.

Fraude

Het andere aanhoudingsbevel was uitgevaardigd door de Spaanse autoriteiten. Daar kreeg de man uit Nijvel zes jaar cel voor fraude, die hij in 2008 pleegde in Madrid.

Theodorou was een van de vijftien namen op de Most Wanted-lijst van de federale politie in ons land. Daar stond hij al op in 2016, toen ze voor het eerst online kwam. De man stond ook op de Most Wanted-lijst van Interpol.

Hoe getuige plots verdachte werd van dubbele moordpoging Nicolas Theodorou was oorspronkelijk getuige in de zaak rond de dubbele moordpoging op autohandelaars Dominique Viste en Guy Lecocq. Zijn kompaan Pascal Heuchamps praatte hem echter aan de galg. Heuchamps was een mecanicien met een specialisatie in luxewagens, die fungeerde als tussenpersoon tussen kopers en verkopers. In oktober 1999 zat hij professioneel en financieel aan de grond, toen hij gecontacteerd werd door een man die zijn Lotus Esprit wilde verkopen voor 1.300.000 Belgische frank (32.200 euro). Hij bracht zijn kameraad Theodorou op de hoogte en die vond al snel kandidaat-kopers: Dominique Viste en Guy Lecocq, handelaars in tweedehandswagens in Brussel. Op de noodlottige avond van 15 november 1999 verlieten de vier de garage van Heuchamps in een Alfa Romeo en een Mercedes, voor een ontmoeting met de verkoper. Stuur Onderweg lieten ze één van de twee wagens achter op een privéparking. Die zouden ze na de transactie ophalen. Ze reden samen verder in de andere wagen. Theodorou zat aan het stuur. Heuchamps vroeg hem in Thieu om even te stoppen voor een plasje. In Montrœul-sur-Haine herhaalde het tafereel zich. Heuchamps was daar net uitgestapt toen er plots schoten weerklonken. Dominique Viste werd geraakt aan de nek en zakte in elkaar, Guy Lecocq bleek getroffen door vier kogels. Viste krabbelde uit de wagen en stond plots oog in oog met Heuchamps. Hij kon hem echter op de grond duwen en vluchten. Slachtoffer Heuchamps stapte daarop weer in de wagen, waarop hij samen met Theodorou naar Viste ging zoeken. Ondertussen had het andere slachtoffer, Guy Lecocq, de hulpdiensten echter al verwittigd. Aanvankelijk werd alleen Heuchamps beschuldigd van de dubbele moordpoging. Theodorou verklaarde dat hij geld geleend had aan hem en dat Heuchamps daar twee wapens mee had gekocht. De getuige werd echter beschuldigde toen zijn kompaan hem aan de galg praatte en de ware toedracht van de zaak duidelijk werd.