Crevits wil Vlaanderen pionier maken in vroegtijdige detectie kwetsbaarheden bij kinderen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) wil meer inzetten op de kennis, bewustzijn en vaardigheden rond negatieve ervaringen en trauma's in de kindertijd om de impact van psychische, sociale of fysieke problemen op latere leeftijd te beperken. Dat kondigde ze vandaag aan in De Zevende Dag (Eén).

De Koning Boudewijnstichting krijgt de opdracht om hulp- en zorgverleners in alle 60 eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel in hun dagelijkse werking bewust te maken van het belang van de eerste levensjaren van een kind. Uit onderzoek blijkt dat die eerste jaren een impact kunnen hebben op problemen op latere leeftijd en vroegdetectie heel wat baten kan opleveren op vlak van gezondheidszorg en deelname aan de samenleving.

Minister Crevits voorziet 5 miljoen euro voor de verspreiding van expertise en het aanreiken van concrete tools. "Vlaanderen neemt hier absoluut wereldwijd een pioniersrol op. Samen met Schotland zijn we de enige die hier nu concreet mee aan de slag gaan in het beleid. Door vroegtijdig kinderen en hun ouders te helpen en kwetsbaarheden te detecteren, kunnen we veel zorgen op latere leeftijd voorkomen. Zorgen die op latere leeftijd om veel meer gespecialiseerde hulp vragen", licht ze in een mededeling toe.

Bewustzijn en expertise

Onze samenleving en ons zorgsysteem hebben volgens haar nood aan meer bewustzijn en expertise: "Eerste stap is het geven van concrete handvaten en ondersteuning aan zorgpartners binnen onze eerstelijnszones. Daarvoor voorzien we in 5 miljoen euro. Het zal een grote mentaliteitswijziging vragen om de impact op langere termijn te kunnen voelen, maar het resultaat is het meer dan waard”, gaat minister Crevits verder.

De Koning Boudewijnstichting krijgt tot 2025 de opdracht om ervoor te zorgen dat de hulp- en zorgverleners in alle 60 eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel in hun dagelijkse werking meer aan de slag gaan met de negatieve ervaringen of trauma's (ACE's of Adverse Childhood Experiences) in de omgeving van een kind zoals bijvoorbeeld stress door een scheiding of plotse veranderingen binnen gezin, maar ook een ongezonde leefomgeving of verslavingsproblematieken bij ouders zoals alcohol en drugs.