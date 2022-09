Crevits wil preventieve vaccinatie tegen apenpokken “zo laagdrempelig mogelijk” maken: 1.120 vaccins beschikbaar, slechts 60 mensen dagen op voor proefproject

Demir: “Boerenbond draagt verplette­ren­de verantwoor­de­lijk­heid voor pijnlijke situatie waarin boeren zich nu bevinden”

De Boerenbond en haar financiële participaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de winsten investeren in een fonds dat de Vlaamse boeren door de nakende moeilijke transitie moet helpen. Dat concludeert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) na het zien van de Pano-reportage over de Boerenbond. In het één-programma getuigden boeren over hun bedenkingen bij de Boerenbond en de landbouwindustrie.

