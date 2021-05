Crevits wil digitale kloof voor 100.000 Vlamingen dichten

Meer werkzoeken­den begonnen afgelopen jaar aan opleiding verpleeg­kun­de

12 mei In 2020 begonnen 2.342 werkzoekenden via de VDAB aan een opleiding om verpleegkundige te worden. Hoewel dat een stijging van 10 procent is ten opzichte van het jaar voordien, ligt het aantal nog steeds een pak lager dan in 2016. Toen startten 3.000 mensen een opleiding. Dat meldt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) ter gelegenheid van Dag van de Verpleging.