Crevits wil beleid op maat voor mantelzorgers in Vlaanderen

"Dat statuut is belangrijk om een beter zicht te krijgen op het aantal mantelzorgers in Vlaanderen, zodat we gericht beleid op maat kunnen voeren en hen beter kunnen informeren over de vele mogelijkheden op vlak van begeleiding en ondersteuning. Zo komen sommigen in aanmerking voor mantelzorgverlof of een aanmoedigingspremie, en is er via de mantelzorgverenigingen en ziekenfondsen heel wat info te vergaren op vlak van begeleiding of aanvullende professionele zorg", zegt minister Crevits.