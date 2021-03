Crevits waarschuwt: “Stikstofmaatregelen zullen misschien hard zijn”

“Ik geloof in oplossingen via innovatie, maar er zullen wellicht ook een aantal extra maatregelen nodig zijn.” Dat zei Vlaams minister van Economie en Landbouw Hilde Crevits (CD&V) in een actualiteitsdebat over de stikstofproblematiek. “Maatregelen die misschien hard zullen zijn, maar dat zal gepaard moeten gaan met een stevig flankerend beleid, waarin we mensen niet in drastische financiële moeilijkheden gaan storten.”