Crevits vindt minimumloon voor voetballers van buiten EU te laag

ONZE OPINIE. Prijsstij­gin­gen hangen de komende maanden als zwaard van Damocles boven onze regeringen

Wanneer maandelijkse voorschotfacturen het bedrag van de maandelijkse woonlening benaderen, is het alle hens aan dek. Tot 1.000 euro per maand voor elektriciteit? Dat is bijna crimineel. De burger kan dat niet betalen. Dat mag niet alleen Belgen die moeite hebben met die factuur uit hun slaap houden. De alarmbellen in de Wetstraat gaan luid af.

