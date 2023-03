Crevits trekt 6,4 miljoen euro uit voor internaten die naar Welzijn verschuiven

Leuven Ouders vechten sluiting Internaat Woudlucht aan: “Voor deze jongeren voelt de sluiting als een scheiding aan, en zoals altijd zijn de kinderen het slachtof­fer”

Op vrijdag 27 januari maakte de raad van bestuur van Huis 11, de scholengroep waartoe GO! Campus Woudlucht behoort, het voornemen bekend om het internaat van Woudlucht te sluiten. Volgens de bestuursleden is dat nodig om extra plaatsen te creëren op de school voor jongeren met een leerstoornis, die nu al overbevolkt is. Maar voor leerlingen als Arthur (15) betekent de sluiting een zware dobber. Zijn vader getuigt. “Een internaat is geen hotel, maar een tweede thuis.”