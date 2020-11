Crevits scherp voor plannen van Brussels Gewest om Vlaamse landbouwgrond te kopen: “Past niet in een land dat vrije markteconomie hoog in het vaandel draagt”

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) verzet zich tegen de plannen van de Brusselse regering om landbouwgrond te kopen in Vlaams- en Waals-Brabant. “Waarom moet Brussel actief komen concurreren met onze landbouwers? Onze private markt is al heel schaars.”

Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) verkondigde vanmorgen op LN24 zijn voornemen om “de komende maanden en jaren" landbouwgrond te kopen in Waals- en Vlaams-Brabant. Daarmee wil het Brussels Gewest de biodiversiteit bewaren, lokale landbouw promoten en een deel van de Brussels bevolking voeden.

Die uitspraken leverden meteen scherpe kritiek op. Onder andere Waals minister van Landbouw Willy Borsus (MR) reageerde verbijsterd en hekelde het totaal gebrek aan overleg. Ook Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits heeft zich intussen negatief uitgelaten over het idee. “Het is absoluut geen kerntaak van de overheid om nu zelf landbouwgrond te kopen en zich op de private markt te begeven”, stelt ze. “We hebben in Vlaanderen 20.000 boeren die ervoor zorgen dat we allemaal drie keer per dag kunnen eten. Waarom moet de Brusselse overheid dan actief concurreren tegen onze landbouwers?”

Crevits vreest voor nadelige gevolgen voor Vlaamse landbouwers. “We proberen in Vlaanderen heel zuinig om te gaan met de open ruimte en hebben zeker geen nood aan andere overheden die zich gaan begeven op een private markt waar al veel schaarste heerst. Er is al heel wat concurrentie binnen de open ruimte en de druk op de grondenmarkt is groot,” aldus de minister. “Als de overheid ook nog eens actief landbouwgronden gaat verwerven, zal dat geen gunstig effect hebben op de prijs. De vraag is dan ook of een actief aankoopbeleid niet net een pervers effect zal hebben in het nadeel van de boeren - én dus ook de voedselvoorziening.”

Waardering voor landbouwers

Daarnaast benadrukt Crevits dat de lokale voedseleconomie aan populariteit heeft gewonnen sinds de coronacrisis. “Veel mensen hebben de boer om de hoek en de winkel in de buurt herontdekt. De waardering voor onze landbouwers is gestegen”, klinkt het. “Als het Brussels Gewest zeker wil zijn via korte keten voldoende lokale producten tot bij de Brusselaars te krijgen, dan kunnen we hen verzekeren dat onze Vlaamse en Waalse landbouwers daar graag voor zorgen.”

“De uitspraken van Maron lijken eerder te passen in systemen van andere landen, niet in een land dat de vrije markteconomie hoog in het vaandel draagt”, besluit Crevits.