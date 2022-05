Crevits roept mensen op om te kiezen voor job in de zorg

"Een job in de zorg is van onschatbare waarde. Niet alleen voor wie zorg nodig heeft, maar evenzeer voor onze hele samenleving", zegt Crevits. Ze benadrukt dat in Vlaanderen ook bijna zeven op de tien hulpbehoevende mensen spontaan hulp krijgen van familie, vrienden, buren of kennissen. "Ook de expertise en ervaring van deze mantelzorgers is onmisbaar en moeten we maximaal benutten in onze samenleving."