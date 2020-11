Crevits roept hulp in van werkgevers om tijdelijk werklozen opleiding te laten volgen

Livios Het interieur van 2021 is duurzaam, eco en naturel: duidelijk effect van corona

15 november Ben jij helemaal gewonnen voor het gebruik van natuurlijke materialen in je interieur? Dan doe je niet alleen je duit in het zakje voor het milieu, maar ben je ook volledig mee met de interieurtrends van 2021. Wat mogen we nog meer verwachten van de nieuwste woontrends? En welke invloed heeft corona op de inrichting van ons interieur? Bouwsite Livios zocht het uit.