Crevits maakt opnieuw 69 miljoen vrij om energiefactuur van zorgvoorzieningen te drukken

“Vorig jaar maakten we de factuur lichter en vermeden we zo dat de extra energiekosten zouden worden doorgerekend aan bijvoorbeeld bewoners van woonzorgcentra of ouders van kinderen in de kinderopvang. Ook in 2023 is dat nog steeds ons uitgangspunt. Vandaar dat we voor dit jaar ongeveer eenzelfde bedrag vrijmaken om dezelfde doelstelling te bereiken”, aldus Crevits.

Het grootste deel uit het budget gaat naar de residentiële voorzieningen: woonzorgcentra, jeugdhulp- en VAPH-voorzieningen. Zij worden immers extra geconfronteerd met de hoge energiekosten aangezien ze hun bewoners dag en nacht van zorg en warmte voorzien. Woonzorgcentra en woonvoorzieningen voor mensen met een handicap krijgen een extra subsidie van 364 euro per plaats.

Het grootste deel uit het budget gaat naar de residentiële voorzieningen: woonzorgcentra, jeugdhulp- en VAPH-voorzieningen. © Getty Images/Maskot

Voor de niet-residentiële voorzieningen, waar ambulante hulp verleend wordt, wordt een bedrag van 218 euro per aanwezige werknemer voorzien. Het gaat onder meer om over voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg, de revalidatie of het welzijnswerk. Bovendien zijn er voor dit jaar ook een aantal kleinere ambulante sectoren bijgekomen zoals centra voor ontwikkelingsstoornissen, centra voor tele-onthaal en organisaties voor palliatieve zorg.

Een initiatief in de kinderopvang voor baby’s en peuters mag opnieuw rekenen op een subsidie van 120 euro per erkende opvangplaats. Dat houdt in dat er voor een onthaalouder met acht vergunde plaatsen een tussenkomst van 960 euro komt. Voor de buitenschoolse opvang wordt er dan weer 70 euro per erkende kleuteropvangplaats voorzien.