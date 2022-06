Crevits legt hogere indexering van kinderbijslag op tafel

Geen van de 54 probleemcrèches in Vlaanderen moet gesloten worden. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits gezegd in VTM Nieuws. “Ik heb een eindverslag gekregen van het agentschap Opgroeien waarin duidelijk staat dat de bewuste kinderopvanginitiatieven gepaste maatregelen hebben genomen om de kwaliteit en veiligheid te verzekeren. Er zijn er nog een aantal die onder verhoogde waakzaamheid werken, maar reden tot sluiting is er niet”, aldus Crevits.

Eind vorige maand had Crevits een herevaluatie gevraagd van 54 crèches waarnaar nog onderzoeken liepen. Onderzoeken naar zware incidenten, mishandeling, verwaarlozing of grensoverschrijdend gedrag. De kindjes liepen daarbij ernstige letsels op of zijn in sommige gevallen overleden. Uit het eindverslag blijkt nu dat er geen reden is om de betrokken crèches te sluiten.

Indexering

Crevits wil ook de hogere indexering van de kinderbijslag op tafel leggen. In de Vlaamse regering zijn we akkoord gegaan om vanaf oktober de indexering van de kinderbijslag niet met 2 maar met 1 procent te laten stijgen. “Ik denk dat dat geen goede beslissing is”, aldus Crevits. “De inflatie is natuurlijk heel hoog dezer dagen en de kinderbijslag is voor heel veel gezinnen ontzettend belangrijk. Vandaar de vraag van CD&V om bij de volgende begrotingsbesprekingen de vermindering van de indexering ongedaan te maken.”

De minister kondigde ook aan dat kinderen met extra ondersteuningsnood sneller de zorgtoeslag uit het Groeipakket zullen kunnen ontvangen. Dat is het gevolg van de invoering van een vereenvoudigde procedure om de dossiers te behandelen en de inzet van 43 extra zomerartsen.

Vandaag moeten ouders gemiddeld 300 dagen wachten tussen de aanvraag en de goedkeuring, maar Crevits wil die periode fors inkorten. “Op termijn willen we ook evolueren naar een automatische rechtentoekenning en een zogenaamd veilig voorschot, zodat mensen sneller op een tegemoetkoming kunnen rekenen.”

Kinderen met een extra ondersteuningsnood, kunnen via het Groeipakket een zorgtoeslag krijgen. Die toeslag varieert van 85 euro tot 570 euro per maand afhankelijk van de ondersteuningsnood. Op dit moment zitten er gemiddeld meer dan 300 dagen tussen de aanvraag voor een zorgtoeslag en de beslissing. Voor een eerste aanvraag is dat gemiddeld 358 dagen, voor een herziening 231 dagen en voor een vraag tot herziening 394 dagen.

Zo’n 13.000 nieuwe aanvragen wachten momenteel op behandeling en het aantal herzieningen zorgtoeslag wordt geraamd op zo’n 10.000 per jaar.

Vacatures

Crevits gaf verder ook te kennen dat ze op 1 juli de sector van de kinderopvang samenroept. Doel: het tekort aan personeel in de sector aanpakken. “We hebben de budgetten”, aldus de minister. “Iedereen moet uit zijn comfortzone komen.”

Volgens minister Crevits is er sprake van 1.200 vacatures in de kinderopvang, maar is er dus een probleem om mensen aan te trekken. Daarom organiseert ze volgende maand een rondetafel met de sector. “Iedereen moet uit zijn comfortzone komen om mensen aan te trekken. Zonder extra handen gaan we de problemen niet kunnen oplossen.”

