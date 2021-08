Crevits legt afschaffing strenge telewerkregels op tafel

Het Overlegcomité buigt zich morgen opnieuw over de coronasituatie in ons land. In de aanloop hiernaar stelt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) voor de telewerkregels volledig aan de bedrijven over te laten, althans in Vlaanderen. “De vaccinatiegraad in Vlaanderen is heel hoog. Een sterke aanbeveling is niet meer nodig.”