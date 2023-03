Crevits investeert in zij-instromers om personeelstekort in de zorg te verhelpen

Minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) trekt vanaf 1 april 23 miljoen euro uit voor zij-instromers om tegemoet te komen aan het personeelstekort in de zorg. Dat heeft de minister zondag gezegd bij een bezoek aan Dominiek Savio in Hooglede in het kader van de 'Dag van de Zorg'. Het geld moet dienen om mensen via zij-instroom te begeleiden naar een job in de sector.

Het personeelstekort in de zorg is zondag een centraal thema op de 'Dag van de Zorg'. Begin dit jaar stonden er zevenduizend vacatures open in de sector. Om extra personeel aan te trekken werd vorig jaar al een akkoord gesloten met de sociale partners om ruim drieduizend mensen aan te trekken via zij-instroom. Het gaat daarbij om mensen die nog niet over de juiste kwalificaties beschikken, maar wel meteen aan de slag kunnen in de zorg en daar worden opgeleid.

Voor elk van die 3.300 mensen voorziet de minister 7.000 euro per traject zodat de werkgever in de gepaste begeleiding kan voorzien op de werkvloer. In totaal wordt 23 miljoen euro voorzien. "Als er iemand nieuw aan de slag gaat die nog moet worden opgeleid, dan komt er veel werk op de mensen die er al werken. We willen vermijden dat zij bovenop de hoge werkdruk nog een zwaardere taak krijgen. Daarom voorzien we budget om anderen die begeleiding en die coaching te laten doen", zegt minister Crevits.

Begin dit jaar is ook de campagne ‘Career' opgestart om mensen warm te maken voor een job in de zorg. "Ondertussen vulden al bijna 500 mensen een formulier in om hen op weg te helpen naar een opleiding of job. Dit toont aan dat werk maken van positieve beeldvorming, van mensen laagdrempelig leiden naar opleidingen werkt", zegt de minister. Die positieve beeldvorming blijft voor Crevits belangrijk. "De zorg is een zware sector waarin medewerkers het beste van zichzelf geven. Wij willen die positieve aspecten blijven benadrukken om zo mensen warm te maken voor een job in de zorg.”