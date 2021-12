Crevits investeert 3 miljoen in onderzoeksinfrastructuur voor hogescholen

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) investeert 3 miljoen euro in onderzoeksinfrastructuur voor projecten die de onderzoeksinfrastructuur in hogescholen versterken. In een persbericht noemt ze de hogescholen "een belangrijke speler in het Vlaamse innovatielandschap" die over state-of-the-art-infrastructuur moeten beschikken.

"De hogescholen in Vlaanderen staan mee aan de basis van belangrijke innovaties", aldus de minister. "Ze staan mee aan de basis voor het oplossen van problemen waar ook bedrijven geen oplossing voor vinden. Goede infrastructuur is dan ook nodig voor onderzoek en ontwikkeling op het vlak van duurzaamheid, zorg en gezondheid en digitalisering."

Volgens Crevits worden studenten door een goede infrastructuur geprikkeld om producten of concepten te bedenken in het belang van de samenleving. "We verwachten ook dat onze investeringen leiden tot onderlinge samenwerking en samenwerking met kmo's en tot het delen van waardevolle kennis."

In het persbericht staat nog dat de hogescholen, anders dan universiteiten, veel meer gericht zijn op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, dat ook direct toepasbaar is in bedrijven. "De kennis en de expertise die ze creëren, kan kmo's helpen met praktijkgerichte uitdagingen", klinkt het. "Via het project Blikopener zet VLAIO in op het ontsluiten van innovatiekennis bij hogescholen en op het ondersteunen van samenwerking tussen hogescholen en bedrijven."

Oproep gelanceerd

Crevits lanceerde in het voorjaar opnieuw een oproep voor financiële ondersteuning van nieuwe onderzoeksinfrastructuren of de verbetering van bestaande. De oproep was gericht op infrastructuren voor onderzoek dat aansluit bij de thema's digitalisering, duurzaamheid en zorg/gezondheid. Zeventien projecten zijn geselecteerd, die gaan van duurzaam visvoer, het bestrijden van bacteriën door virussen tot 3D-scanning.

"Bij de selectie van de projecten werd ook hun link met de bedrijfswereld en zorgsector in rekening genomen", klinkt het. "De bedoeling is om onderzoek uit te voeren in nauwe samenwerking en de resultaten vlot te laten doorstromen naar de bedrijfswereld en samenleving, onder meer door het gebruik van Blikopener."

De steun past binnen het 'Relanceplan Vlaamse Veerkracht'.