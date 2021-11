Crevits investeert 16 miljoen euro extra in dienstenchequesector

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits zal de subsidie voor dienstencheques vanaf 1 januari 2022 verhogen met 0,13 euro per cheque. De CD&V-minister voert ook een volledige indexering door in de sector. Dat betekent een extra investering van 16,6 miljoen euro in 2022 tot 41,6 miljoen euro in 2024.