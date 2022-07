Crevits investeert 150.000 euro in bestrijding hepatitis C bij druggebruikers

Eerste veroorde­ling voor needle spiking in Nederland: man krijgt celstraf nadat hij festival­gan­ger stak met drugsspuit

Festivalprikker Levan V. moet vijf maanden de cel in omdat hij in Nederland een vrouw met een injectienaald prikte waar crack en heroïne in zat. De 31-jarige Georgiër, die ten stelligste ontkent, werd in juni opgepakt op het festival Den Haag Outdoor en is de eerste die in Nederland voor ‘needle spiking’ veroordeeld wordt. De rechter noemde de zaak “te bizar voor woorden”.

19 juli