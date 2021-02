Crevits heeft actieplan klaar om langdurig zieken vlotter aan de slag te krijgen

Pelt Noël uit Pelt heeft acht pinguïns op bezoek

12 februari Het is al enkele dagen erg koud in België en in Pelt duiken zelfs acht pinguïns op. Die zijn natuurlijk niet te voet naar ons land gekomen, maar zijn afkomstig van een Duitse dierentuin. Vogelliefhebber Noël Hendrikx (55) heeft bij zijn woning de nodige infrastructuur om hen tijdelijk op te vangen, tot ze naar een Chinese zoo kunnen verhuizen. “Door de pandemie is dat echter nog niet voor meteen”, legt hij uit.