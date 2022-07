Crevits en sociale partners zoeken 3.300 mensen voor zorg- en welzijnssector via kortlopende opleidingen

Wat staat er op het menu in de zorgsector? “Vlokkenpu­ree? Daar zit geen enkele voedings­stof meer in, wij gaan voor verse aardappe­len”

Bij een maaltijd in een ziekenhuis of rusthuis denken we snel aan kaas op twee snedes brood of vlokkenpuree. Toch kan het ook helemaal anders. “We hebben zelfs een eigen boerderij voor verse groenten en fruit", klinkt het bijvoorbeeld bij AZ Zeno in Knokke. Heel wat woonzorgcentra worden ook duurder: wat krijgen ze voor die prijs daar te eten? We trokken naar een rusthuis, een ziekenhuis en een groothandel om te kijken wat de pot schaft in de zorgsector.

