Crevits buigt zich in parlement over schokkende wantoestanden in crèches: “Werkdruk geen argument om kinderen te slaan”

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) heeft in het Vlaams Parlement gereageerd op de wantoestanden in de Vlaamse crèches. De minister benadrukte onder meer dat “werkdruk nooit een argument is om kinderen te slaan”. Verder gaf ze toe dat het veel te lang geduurd heeft vooraleer het kinderdagverblijf ‘t (B)Engeltje in Oudenaarde de deuren moest sluiten. De minister is naar eigen zeggen “bezorgd” en “in shock” over de gang van zaken.

“Jullie emoties zijn de mijne”, zo sprak Crevits de parlementsleden toe. “Ik was in shock de eerste dag dat ik terug aan de slag ging en ik vroeg me af hoe dit in godsnaam mogelijk is”, klonk het. De wantoestanden in de Vlaamse kinderdagverblijven lopen dan ook de spuigaten uit. Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws konden eerder deze week een rapport van de Zorginspectie inkijken. Daaruit bleek dat er in de Oudenaardse crèche ‘t (B)Engeltje op een onmenselijke manier met kinderen werd omgegaan. Vorige week besliste het Agentschap Opgroeien dan ook om het kinderdagverblijf te sluiten.

Het rapport onthulde onder meer dat de kinderen die in de crèche verbleven regelmatig mishandeld werden. Zo werden peuters met hun gezicht in hun eten geduwd of onder koud water gehouden als ze te veel weenden. Er werden ook verschillende kinderen met hun hoofd in het toilet geduwd. Bovendien was er een speciaal hok in de ‘horrorcrèche’ dat gebruikt werd om peuters in op te sluiten. Eind september 2021 viel de politie al eens binnen in ‘t(B)engeltje na klachten van ouders, maar toch werd de zaak door het parket geseponeerd.

Volledig scherm Kinderdagverblijf ‘t (B)Engeltje in Oudenaarde (links) en minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams Parlement (rechts). © Ronny De Coster/BELGA

Ook het kinderdagverblijf Mippie & Moppie 2 in Keerbergen moest maandag sluiten na schokkende onthullingen. Daar zou onder meer een kindje in zijn slaapzak aan zijn bed vastgebonden zijn met ducttape. Volgens een ex-werkneemster werden kinderen bovendien vaker in hun bedje “gegooid” dan gelegd. Sinds 2015 ontving de crèche al drie formele klachten, meldt het Agentschap Opgroeien. Toch werd er pas deze week ingegrepen.

KIJK. Ex-werkneemster vertelt over wantoestanden in Keerbergse crèche: “Sommige kinderen werden niet in bed gelegd, maar gegooid”:

Lijst voor herevaluatie

Tijdens haar reactie in het Vlaams Parlement excuseerde Crevits zich bij de mensen in Oudenaarde die verkeerde informatie hebben gekregen. “Ik vind dat verschrikkelijk en jullie hebben gelijk: dit ondermijnt het vertrouwen in de overheid”, aldus de minister. Ouders die vragen of er problemen of klachten zijn in een crèche, verwachten daar een correct antwoord op, ging ze verder. Crevits vestigde bovendien de aandacht op “de duizenden medewerkers in de kinderopvang die wel schitterend werk verrichten”.

Wat het dossier Oudenaarde betreft, gaf de minister toe dat er “een onvoorstelbare juridisering is gebeurd”. Volgens Crevits heeft het dan ook veel te lang geduurd vooraleer ‘t (B)Engeltje verplicht moest sluiten, zeker omdat het kinderdagverblijf op de lijst stond van de 54 crèches die geherevalueerd werden.

In het dossier Keerbergen is het voorzorgsprincipe volgens Crevits “beter gehanteerd”. “De dag na de foto van het ducttape-incident is men meteen overgegaan tot schorsing en zo hoort het.” Toch blijft de minister naar eigen zeggen bezorgd. “Want ook hier waren er in het verleden al klachten”, klonk het. Volgens Crevits is er dan ook dringend nood aan grondig onderzoek. De schandalen werpen “een enorme smet op het blazoen van de kinderopvang”, besloot ze.

KIJK. De volledige reactie van minister Crevits, die naar eigen zeggen “in shock” was door de wantoestanden in de crèches: