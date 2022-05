Crematies worden fors duurder door stijgende energieprijzen

Door de stijgende energieprijzen en een tekort aan grondstoffen dreigen ook crematies fors duurder te worden. Sommige Vlaamse crematoria hebben hun prijzen al met 8 à 10 procent verhoogd. “Een prijsstijging in de volledige sector is onvermijdelijk, ik maak me dus wel wat zorgen”, aldus Johan Dexters van sectorfederatie Funebra.

Nadat de uitvaartsector de voorbije twee jaar met coronabeperkingen werd geconfronteerd, staat hij nu voor een nieuwe uitdaging. De energiekosten zijn voor veel bedrijven verviervoudigd en daarbovenop komen nog stijgende loonkosten en een tekort aan grondstoffen. “Iedereen wordt met prijsstijgingen rond de oren geslagen, wij dus ook. Alles in het leven wordt duurder voor iedereen”, vertelt Thomas Heiremans van Uitvaartunie.

Funebra-voorzitter Johan Dexters verwacht dan ook dat ondernemers de prijsstijgingen zullen doorrekenen aan de klanten, waardoor vooral crematies fors duurder zullen worden. “In Wallonië zien we de prijsstijging al goed, in Vlaanderen is ze nog niet zo uitgesproken. Maar ik verwacht wel dat die er zal komen de volgende maanden. Als we kijken naar indexatie en loonsverhoging zouden we op een stijging van 8 procent uitkomen, dat zou een immense impact betekenen. Maar het is nog koffiedik kijken waar we effectief zullen uitkomen”, klinkt het.

Traditionele begraving

Volgens Heiremans hebben heel wat Vlaamse crematoria hun prijzen intussen wel al verhoogd. “We zien dat er centra zijn die tussen de 8 en de 10 procent duurder geworden zijn. We hopen dat de regering stappen zet om de economie in dit land draaiende te houden en zuurstof te bieden aan ondernemingen, want de prijsstijgingen hebben een grote impact op iedereen.”

Vorig jaar werd er in België bij drie op de vier overlijdens gekozen voor crematie. Maar volgens Bram Coussement van Sereni, een groepering van uitvaartondernemers, zullen mensen mogelijk opnieuw naar een traditionele begraving teruggrijpen. “Mensen hebben vaak het irrationele gevoel dat een crematie goedkoper is dan een begraving, maar gezien de huidige situatie is dat niet altijd het geval”, klinkt het.

Funebra verwacht dan weer een kentering in de manieren waarop een uitvaart wordt geregeld. “Tijdens de Covid-crisis hebben mensen ontdekt dat al die toeters en bellen niet nodig zijn en dat een afscheid in intieme kring ook heel mooi is. Het uitgavenpatroon is veranderd en daar komt nu nog eens de inflatie bij”, aldus Dexters.