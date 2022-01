Crelan voorziet meer dan twee jaar om AXA Bank te integreren

Binnen 27 maanden zal de naam AXA Bank uit het straatbeeld verdwijnen en worden die kantoren omgebouwd tot Crelan. "In eerste instantie blijven beide banken dus naast elkaar bestaan en wijzigt er voor de klanten niets. En ook in een latere fase bij de eigenlijke migratie en integratie zal Crelan alles in het werk stellen om het proces zo geruisloos en efficiënt mogelijk voor de klanten te laten verlopen", staat in het persbericht.

Of er ook bankkantoren zullen verdwijnen of fuseren, is nog niet beslist, beklemtoont Crelan nog. "We gaan in overleg met de sociale partners en vertegenwoordigers van de zelfstandige bankagenten om ervoor te zorgen dat het fusieproces op een optimale en transparante wijze verloopt", klinkt het. Maar Crelan verwacht wel dat door het bundelen van competenties in de verkoopnetten, men beter zal kunnen inspelen op gespecialiseerde adviesaanvragen van de klanten.

Uniform IT-platform

De producten en processen van beide banken zullen de volgende jaren geleidelijk op elkaar afgestemd worden. Daarnaast wordt er ook fors geïnvesteerd in een uniform IT-platform. Crelan voorziet hiervoor de volgende twee jaar 131 miljoen voor de integratie en nog eens 50 miljoen euro voor de verdere modernisering van het informaticasysteem.

Voor wat het verzekeringsaanbod betreft, blijven in alle kantoren van Crelan de schade- en schuldsaldoverzekeringen van AXA Belgium verkocht worden. De overeenkomst liep al sinds begin vorig jaar en geldt voor een "lange termijn".

Verdubbeling qua omvang

Voor Crelan betekent de overname een verdubbeling qua omvang. De fusiebank, met een balanstotaal van zo'n 53 miljard euro, zal de vijfde plaats in het Belgische bankenlandschap bekleden, na de vier grootbanken (BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius, ING Belgium) en voor Argenta. De groep zal beschikken over een solide kapitaalstructuur met een Total Capital-ratio van 18,8 procent, klinkt het nog.

Luc Versele, voorzitter van de raad van bestuur van Crelan: "We hadden al heel snel de opportuniteit van deze operatie voor de toekomst van onze bank opgemerkt en zijn gedurende gans het proces steeds blijven geloven in een goede afloop. We blijven een 100 procent Belgische bank met een 100 procent coöperatieve verankering. Met ons net van zelfstandige agenten, gekoppeld aan een moderne digitalisering van de bankdiensten, bieden we onze klanten een uniek bankmodel aan. Deze operatie stelt ons in staat om onze dienstverlening en onze rentabiliteit in de toekomst nog te verhogen en aldus de toekomst van ons bankmodel te verzekeren".

Versele is nu ook voorzitter van AXA Bank Belgium. Een nieuw directiecomité zal tijdens de overgangsperiode de beide banken en nadien de gefuseerde bank leiden. In dat directiecomité zetelen ook enkele voormalige AXA-bestuurders zoals Jeroen Ghysel (CIO), Emmanuel Vercoustre (CFO) en Pieter Desmedt (CRO).