Creg stopt studie naar kostprijs black-out op vraag van minister

In een brief aan de Creg toont de minister van Energie zich verrast dat de regulator snel een studie wil maken over de zogenaamde value of lost load, een technische kwestie die draait rond het bedrag dat consumenten zouden willen betalen om een stroom­onderbreking te vermijden. Van der Straeten noemt het in de brief “allerminst opportuun” dat de Creg “de vlucht vooruit” neemt. Er is namelijk een wet in de maak waardoor de bevoegdheid om die value of lost load te ramen bij de minister zelf terechtkomt, niet bij de energieregulator. Daarover zou vanaf begin volgend jaar gediscussieerd worden.