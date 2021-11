Crèches moeten sluiten door personeelstekort: “Als je acht kinderen onder je hoede hebt, kan je onmogelijk alles zien”

Een crèche vinden voor je pasgeboren spruit, of een plekje in de buitenschoolse opvang: het is geen sinecure. En het wordt er al helemaal niet makkelijker op, want kinderbegeleider is sinds dit jaar een knelpuntberoep. Het aantal vacatures stijgt ieder jaar. Zo ontving de VDAB in de periode tussen oktober 2020 en september dit jaar maar liefst 4.078 vacatures voor kinderbegeleider. Dat is niet alleen een recordaantal, het zijn er ook ruim 1.100 meer dan een jaar eerder. Uit de recentste maandcijfers blijkt dat er momenteel nog 775 openstaande vacatures zijn, zo’n 294 meer dan dezelfde maand vorig jaar.