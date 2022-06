Crèche in Veurne in opspraak door ‘shakenbabysyndroom’

Het West-Vlaamse gerecht voert een onderzoek naar mogelijke wantoestanden bij een onthaalmoeder in Veurne. Een jongetje belandde in het ziekenhuis nadat het hardhandig door elkaar werd geschud. Vraag is of dat in de crèche gebeurde of erbuiten. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.